Coppa Piemonte di Prima Categoria, eliminato il Vogogna

Si è giocata mercoledì sera a Carpignano l’ultimo match della seconda fase della Coppa Piemonte di Prima Categoria, che vedeva di fronte i padroni di casa e il Vogogna.

Come è noto, la Cannobiese era già eliminata, e le due compagini si giocavano il passaggio del turno. Ne è uscita una partita divertente e con molti gol, alla fine hanno prevalso i sesiani per 4-3 (per il Vogogna a segno Fernandez, Valci e Forni).

Grazie a questo successo il Carpignano passa il turno a punteggio pieno e accede ai Quarti di finale regionali. Con l’eliminazione di Vogogna e Cannobiese, si esaurisce la rappresentanza di squadre del VCO nella Coppa di categoria.