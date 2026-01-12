Lutto a Craveggia per la morte di Jacob Yemi, vittima di un incidente in bicicletta

Non ce l’ha fatta Jacob Yemi, il 43enne residente a Craveggia che nei giorni scorsi - era il 3 gennaio - è stato vittima tra Crana e Toceno di un grave incidente in bicicletta.

Il giovane è deceduto all’ospedale di Varese, dove era stato trasportato in codice rosso in seguito alla caduta ed era stato sottoposto ad un delicato intervento. Purtroppo, però, per lui non c’è stato nulla da fare.

Jacob viveva all’ex casa di riposo di Craveggia, oggi centro di accoglienza per i migranti. “Lavorava in una pasticceria di Santa Maria Maggiore - ricorda il sindaco Paolo Giovanola - dove andava tutti i giorni in bicicletta. Anche quel giorno stava andando al lavoro. Era un ragazzo tranquillo e riservato, benvoluto da tutti”.

I funerali di Yemi Jacob saranno celebrati mercoledì 14 gennaio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Craveggia. Il rosario, invece, sarà recitato martedì 13 gennaio alle 20.00, nella chiesa di Santa Marta. Sarà possibile dare l’ultimo saluto presso la casa funeraria Mandrini-Iacopino di Craveggia martedì 13 gennaio dalle 9.00 alle 19.00.