Attualità | 13 gennaio 2026, 17:00

Ornavasso, dalla Regione oltre 400 mila euro per sentieri e viabilità montana

Finanziato al 90% il progetto di sistemazione della strada per Cortevecchio e del sentiero verso la Bocchetta

Inizia nel migliore dei modi il 2026 per il Comune di Ornavasso. Dopo un finale di 2025 già ricco di soddisfazioni, arriva un’ulteriore e importante conferma dell’attenzione della Regione Piemonte verso il territorio.

La Regione ha infatti comunicato l’ammissione a finanziamento del progetto per la sistemazione delle tratte di dissesto lungo la rete sentieristica di collegamento tra il Comune di Ornavasso e la GTA passante in Valle Strona. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 405.539,53 euro, interamente ammissibili, con un finanziamento pari al 90%, corrispondente a 364.985 euro di contributo regionale.

Il progetto riguarda in particolare la strada per Cortevecchio e il sentiero per la Bocchetta, infrastrutture fondamentali sia per la sicurezza sia per la valorizzazione del patrimonio naturalistico e turistico del territorio.

"Se eravamo molto soddisfatti a fine 2025 per gli ultimi contributi ottenuti, lo siamo ancora di più in questo inizio 2026 – commenta il sindaco di Ornavasso, Filippo Cigala Fulgosi –. Questo finanziamento rappresenta un risultato concreto e importante per il nostro Comune e per chi vive e frequenta la montagna".

a.f.

