CargoBeamer, inaugurato un nuovo collegamento tra Domodossola e Liegi

CargoBeamer, leader nelle soluzioni intermodali per il trasporto di semirimorchi su rotaia, ha inaugurato un nuovo collegamento tra Liegi (Belgio) e Domodossola. L'aggiunta della nuova relazione segna per CargoBeamer il primo ingresso nel mercato belga, sede di importanti hub per il trasporto su strada e aereo. Allo stesso tempo, il fornitore di servizi intermodali amplia la sua offerta transalpina per semirimorchi, dopo la chiusura dell'autostrada viaggiante tra Germania e Italia nel dicembre 2025.

La relazione sarà inizialmente gestita con tre corse settimanali. Nel secondo trimestre, la frequenza sarà aumentata a 6 corse settimanali e la linea sarà estesa fino al nord Italia. Il nuovo servizio comprende tutte le principali unità di carico, tra cui semirimorchi con o senza gru, rimorchi frigoriferi, unità Adr e cisterna, container, casse mobili e attrezzature specializzate. Bls Cargo fungerà da fornitore di trazione ferroviaria lungo la tratta. Sul versante belga verrà utilizzato il terminal intermodale di Liegi, mentre in Italia lo smistamento avverrà tramite il terminal di Db Cargo Transa / Fls a Domodossola. Questa tratta su rotaia garantirà un risparmio dell'86% delle emissioni di Co2 per ogni spedizione rispetto al trasporto su strada con mezzi diesel.

L'apertura della linea Liegi-Domodossola avviene in un momento cruciale per il mercato intermodale in Europa. A causa della chiusura dell'autostrada viaggiante tra Germania e Italia alla fine del 2025, la capacità disponibile per i semirimorchi non sollevabili nel traffico transalpino è notevolmente diminuita. Il nuovo servizio di CargoBeamer assorbirà parte di questi precedenti volumi, trasferendoli alla modalità scalabile del trasporto intermodale non accompagnato. Con la creazione della linea Liegi-Domodossola, CargoBeamer amplia la sua offerta sul corridoio tra il Reno e il Mediterraneo a tre collegamenti e oltre 50 treni settimanali.

“Stiamo inaugurando la linea Liegi – Domodossola in un momento interessante per il traffico intermodale transalpino, poiché il trasporto di semirimorchi senza gru attraverso la Svizzera è oggetto di un cambiamento di paradigma - spiega Boris Timm, direttore operativo di CargoBeamer -. Oltre a fare il nostro ingresso nel promettente mercato belga, con questo nuovo collegamento possiamo anche supportare gli spedizionieri che cercano alternative al servizio dell'autostrada viaggiante in procinto di chiudere. La tratta Liegi – Domodossola è il nostro primo passo per colmare questa lacuna”.