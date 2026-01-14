Trenta passaggi col rosso e 46 revisioni scadute rilevate nel 2025 dalla polizia locale di Mergozzo

Trenta passaggi con semaforo rosso e 46 revisioni scadute. Sono alcune delle infrazioni più pericolose rilevate nel corso del 2025 la polizia locale di Mergozzo. E’ uno dei dati dell’attività di controllo della viabilità nel piccolo centro ossolano dove sono stati fatti in totale 1689 verbali. Tra le infrazioni rilevate 891 soste vietate, 404 mancati pagamenti delle soste in aree blu, 15 soste su stalli riservati agli invalidi, 137 eccessi di velocità oltre i limiti.

Da tempo poi la polizia locale di Mergozzo ha in corso una convenzione con il comune di Vogogna per una collaborazione tra le due forze di polizia, che ha portato gli agenti a stilare congiuntamente 516 verbali su entrambi i territori comunali.