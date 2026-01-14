Firme false ACI VCO, Zagami assolto in Appello

Con riferimento all’indagine del 2023 per asserite firme false relative alle candidature al Consiglio Direttivo di ACI VCO per il mandato 20212025, oggi la Corte di Appello di Torino Sezione Quarta Penale in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Gup di Verbania nel marzo 2024, ha assolto l’attuale Presidente di ACI VCO Giusepoe Zagami, difeso dall’avv. Giorgio Legnazzi del Foro di Novara, dagli addebiti contestati rispettivamente per non aver commesso il fatto e perché il fatto non costituisce reato.

“Siamo sempre stati fiduciosi verso la magistratura. Abbiamo sempre lavorato in maniera cospicua per l’ente, i risultati ci danno ragione. Abbiamo passato quattro anni di complicati ma alla fine la soluzione piena è arrivata e siamo soddisfatti e ringrazio il mio avvocato Giorgio Legnazzi e tutti gli amici che mi sono stati sempre accanto, oltre che la mia famiglia, ovviamente” ha dichiarato Zagami.