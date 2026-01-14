Emozioni, relazioni e incubi: la nuova programmazione del Cinema Corso

La nuova programmazione del Cinema Corso propone tre titoli molto diversi tra loro, capaci di raccontare il nostro tempo da prospettive opposte e complementari. Prendiamoci una Pausa esplora con sensibilità e ironia le crisi sentimentali di tre generazioni; Divine Comedy usa la satira per denunciare la censura e la resistenza creativa nel cinema iraniano; 28 Anni Dopo – Il Tempio delle Ossa riporta sullo schermo un horror apocalittico in cui la vera minaccia non sono più i mostri, ma l’essere umano stesso. Un percorso cinematografico intenso, tra riflessione, impegno e tensione.

PRENDIAMOCI UNA PAUSA

Tre coppie, tre età diverse, una sola scelta: fermarsi e riflettere.

Il film di Christian Marazziti racconta con ironia e profondità crisi, desideri e fragilità dell’amore attraverso storie che si intrecciano tra generazioni diverse.

Con Fabio Volo, Marco Giallini, Claudia Gerini, Ilenia Pastorelli e un cast d’eccezione.

Proiezioni

• Gio 15/01 – 15.30

• Ven 16/01 – 17.30

• Sab 17/01 – 20.30

• Dom 18/01 – 20.30

• Lun 19/01 – 17.30

DIVINE COMEDY

Un regista iraniano, un film censurato e una corsa surreale per riuscire a proiettarlo.

Diretto da Ali Asgari e Alireza Khatami, Divine Comedy racconta con ironia e satira sottile la vita dei cineasti non allineati in Iran, tra controlli, divieti assurdi e creatività resistente.

Un viaggio “dolorosamente sorridente” nei gironi della censura, dove l’umorismo diventa un atto di libertà.

Proiezioni

• Gio 15/01 – 17.30

• Ven 16/01 – 20.30

• Sab 17/01 – 17.30

• Dom 18/01 – 15.30

• Lun 19/01 – 20.30

28 ANNI DOPO – IL TEMPIO DELLE OSSA

Dal mondo di 28 Giorni Dopo arriva un nuovo, inquietante capitolo della saga.

Diretto da Nia DaCosta e prodotto da Danny Boyle con Alex Garland, il film segue il dottor Kelson (Ralph Fiennes) e nuovi personaggi coinvolti in eventi capaci di cambiare il destino dell’umanità.

In un mondo devastato, gli infetti non sono più la vera minaccia: è la disumanità dei sopravvissuti a fare più paura.

Proiezioni

• Gio 15/01 – 20.30

• Ven 16/01 – 15.30

• Sab 17/01 – 15.30

• Dom 18/01 – 17.30

• Lun 19/01 – 15.30