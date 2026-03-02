Quando la comunità fa rete: il Marzo Kiwaniano tra incontri, arte e solidarietà

Un mese di eventi, iniziative e solidarietà sul territorio: è il Marzo Kiwaniano, che il Kiwanis Club di Domodossola, guidato dal presidente Federico Spinozzi, promuove dal 6 marzo al 6 aprile con una serie di appuntamenti organizzati per la prima volta a livello internazionale. L’associazione ha infatti lanciato il progetto in collaborazione con gli amici svizzeri del Kiwanis Club Oberwallis, con il quale il club domese è gemellato.

Tre sono le grandi aree in cui il Marzo Kiwaniano è suddiviso. Si inizia con “Donne al centro”, un ciclo di incontri organizzato in collaborazione con le Acli del Vco. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e mettere in luce tematiche sensibili quali sicurezza, prevenzione e salute. Ideatrice del progetto è la coordinatrice Laura Varnelli. Gli incontri si tengono nell’ex Cappella Mellerio di Domodossola: il 6 marzo alle 17.15 si parla di donne e montagna, il 7 marzo alle 21.00 una serata musicale con il duo Calucantus, il 13 marzo alle 17.15 un incontro sul tema della violenza sulle donne, il 25 marzo alle 17.15 una conferenza sulla prevenzione dell’osteoporosi postmenopausale.

Il secondo grande tema del Marzo Kiwaniano è la Fiera del libro illustrato per l’infanzia e - novità di quest’anno - il concorso letterario internazionale, legati al progetto “Fiabe senza confini”. Dal 14 al 28 marzo una serie di incontri, presentazioni di libri per bambini e laboratori per i più piccoli negli spazi del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola. L’inaugurazione della rassegna è in programma il 14 marzo alle 16.00, seguita alle 21.00 dal musical “Da I Domodossola al Coro Blu: una fiaba senza confini”. Nei giorni successivi presentazioni e laboratori che coinvolgeranno oltre 300 bambini della scuola primaria Milani di Domodossola e della scuola dell’infanzia del Villaggio Sisma di Villadossola. Tra gli eventi collaterali, il concerto del coro White Spirit Gospel Choir, in programma il 22 marzo alle 17.00.

La rassegna si concluderà sabato 28 marzo alle 16.00 con la premiazione del concorso letterario “Fiabe senza confini”, anch’esso dedicato ai più piccoli. Le opere in concorso saranno sottoposte ad una giuria composta da esponenti del mondo kiwaniano, quali i luogotenenti delle divisioni Piemonte, Lombardia e Umbria, e alcune personalità del territorio coinvolte nei progetti del club domese: Maria Giuliana Saletta, autrice e giornalista, oltre che ideatrice del premio; Vanda Cecchetti, presidente della Pro Loco di Domodossola; Patrizia Taglianetti, dirigente delle scuole Milani; Tiziana Lilò, ideatrice del blog “Diario di un baby boss”. Il primo premio è messo a disposizione dal club Oberwallis.

Infine, il mese kiwaniano si conclude con diversi appuntamenti tra Domodossola e Villadossola. Il 27 marzo alle 17.00 al teatro del Collegio Rosmini una conferenza dell’associazione Moviment Famiglie Adhd Vco sul tema dell’Adhd (disturbo da deficit di attenzione e iperattività) con esperti del settore dal titolo “La consapevolezza del mio funzionamento”; ospite d’onore Martina Colombari.

A Villadossola, invece, due eventi dedicati all’arte al centro culturale La Fabbrica. Il primo, il 21 marzo alle 17.00 la presentazione della 61esima edizione del Catalogo di Arte Moderna, edito da Mondadori: tra gli artisti citati, anche quattro esponenti dell’arte ossolana. Infine, dal 22 marzo al 6 aprile ma mostra “Ventun artisti per un dono”, promossa da Ossola Amica dell’Ugi con scopo benefico: 21 artisti locali hanno donato una propria opera; tramite la vendita dei quadri, saranno raccolti fondi a favore dell’associazione, che si occupa del sostegno a bambini malati di tumore e alle loro famiglie.