Corpo Volontari di Villadossola, al via un corso per nuovi soccorritori

Il Corpo Volontari del Soccorso di Villadossola propone un nuovo corso gratuito per diventare volontari soccorritori e operare sulle ambulanze del servizio di emergenza-urgenza 118.

Giovedì 5 febbraio alle 20.30 nella sala consiliare del comune di Villadossola si terrà un incontro informativo con l’obiettivo di presentare il corso e di avvicinare sempre più cittadini al mondo del volontariato.

Il corso, aperto a tutta la cittadinanza, è riconosciuto e certificato dalla regione Piemonte e la lo scopo di formare nuovi volontari del soccorso fornendo competenze tecniche e operative essenziali per affrontare le emergenze. Il programma approfondisce i codici di intervento, l’utilizzo dei mezzi di soccorso e delle dotazioni di bordo, oltre alle procedure per la corretta gestione del paziente. Ampio spazio è dedicato alle comunicazioni radio con la centrale operativa, alla valutazione dei segni vitali e alle manovre di primo intervento. Centrale nel percorso formativo è l’addestramento alla rianimazione cardiopolmonare e all’uso del defibrillatore, insieme alle tecniche di immobilizzazione del paziente traumatizzato e agli aspetti psicologici del soccorso.

La formazione prevede 54 ore di teoria e 100 ore di tirocinio pratico protetto, svolto a fianco di operatori esperti nei servizi di emergenza e nei trasporti sanitari. Il corso include anche l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) in ambito extraospedaliero. Le lezioni si terranno presso la scuola Formont di Villadossola con cadenza bisettimanale, il lunedì e il giovedì, dalle 20.30 alle 22.30, con inizio il 9 febbraio.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail cvsvilla1985@gmail.com o i numeri 347 8044973 oppure 0324 54040.