Scuola | 14 gennaio 2026, 14:17

Al Formont un "Aperitivo orientativo" per scoprire l'offerta formativa

Il 17 gennaio l'istituto alberghiero di Villadossola apre le porte per visitare i laboratori e sperimentare le attività proposte

Sabato 17 gennaio l’istituto alberghiero Formont di Villadossola propone un “Aperitivo orientativo”. La scuola apre le proprie porte, dalle 16.00 alle 20.00, alla cittadinanza e in particolare a coloro che sono interessati al percorso formativo in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

I futuri studenti avranno la possibilità di visitare i laboratori della scuola e sperimentare in prima persona le attività proposte, dalla cucina al bar fino all’attività di sala. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0324 54056 o l’indirizzo e-mail cfp-villadossola@formont.it.

l.b.

