Al Formont un "Aperitivo orientativo" per scoprire l'offerta formativa

Sabato 17 gennaio l’istituto alberghiero Formont di Villadossola propone un “Aperitivo orientativo”. La scuola apre le proprie porte, dalle 16.00 alle 20.00, alla cittadinanza e in particolare a coloro che sono interessati al percorso formativo in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

I futuri studenti avranno la possibilità di visitare i laboratori della scuola e sperimentare in prima persona le attività proposte, dalla cucina al bar fino all’attività di sala. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0324 54056 o l’indirizzo e-mail cfp-villadossola@formont.it.