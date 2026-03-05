Baceno sostiene i giovani: due borse di studio per studenti universitari

Un’importante opportunità per gli studenti universitari residenti a Baceno. Il comune ha infatti aperto un bando per l’assegnazione di due borse di studio per il sostegno al percorso formativo dei giovani del territorio. Il bando fa riferimento all’anno accademico 2025/2026 e prevede un investimento totale di 3.000 euro.

Possono presentare la richiesta gli studenti iscritti ad un corso di laurea, dal secondo anno in avanti, residenti nel comune di Baceno e in regola con tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi per gli anni precedenti. La media dei voti per l’anno accademico 2024/2025, inoltre, non deve essere inferiore a 24/30. Le borse di studio assegnate saranno due: una da 2.000 euro per chi ha conseguito una media compresa tra 28 e 30, una da 1.000 euro per chi ha conseguito una media tra 24 e 27,99.

Le domande, corredate dalla documentazione necessaria (disponibile nel bando pubblicato sul sito del comune), devono essere presentate all’ufficio protocollo del comune entro le 12.00 del 27 marzo. In caso di parità di merito, sarà considerato l’ordine cronologico di arrivo delle domande. La graduatoria finale verrà pubblicata all’Albo Pretorio e costituirà la base per l’assegnazione dei contributi.