Domodossola, trovato con hashish e bilancino: giovane deferito all’Autorità giudiziaria

Il 2 gennaio scorso, personale delle forze dell’ordine di Domodossola, nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, ha deferito in stato di libertà un giovane residente in zona per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno notato il soggetto muoversi con atteggiamento sospetto in alcune vie cittadine e introdursi all’interno di un’area comunale semiabbandonata, accedendo a un magazzino aperto dal quale ha prelevato furtivamente un oggetto. Successivamente, giunto presso un parcheggio pubblico seminterrato, lo stesso, accortosi della presenza delle forze dell’ordine, si è dato alla fuga a piedi.

Durante l’inseguimento ha provato a disfarsi di un involucro, lanciandolo all’interno di un cortile condominiale, per poi scavalcare alcune recinzioni e far perdere le proprie tracce. L’involucro, recuperato dagli agenti, conteneva sostanza stupefacente del tipo hashish.

Pertanto, il personale delle forze dell’ordine ha sottoposto a perquisizione l’area del magazzino e, con il supporto della Guardia di Finanza e di un’unità cinofila, ha rinvenuto, occultati sotto pannelli metallici, ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché un bilancino di precisione.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato subito rintracciato e deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990. Il quantitativo complessivo della sostanza sequestrata, pari a circa 100 grammi, e il rinvenimento dello strumento di pesatura hanno fatto supporre verosimilmente che la droga fosse destinata a un uso non esclusivamente personale.

Si rappresenta che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato potrà essere accertata solo con sentenza definitiva di condanna.