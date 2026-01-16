 / Cronaca

Cronaca | 16 gennaio 2026, 19:05

Tentata truffa con i cellulari clonati

Alcuni ossolani hanno denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. I malviventi utilizzavano la rubrica per spillare soldi ad amici e conoscenti

‘’Ciao, potresti prestarmi 755 €? Devo pagare urgentemente il dentista e ho problemi con la carta. Te li restituisco stasera’’.

E’ il tenore di uno dei messaggi truffa arrivati oggi ad alcune persone.  I destinatari dei messaggi erano amici o conoscenti di alcuni ossolani,  il cui numero di cellulare era stato ovviamente clonato. Una truffa di quelle che ormai riempiono le cronache e con le quali i delinquenti cercano di porta via soldi.

Naturalmente i proprietari dei cellulari clonati  non ne avevano alcun bisogno di soldi. Alcuni di loro hanno già fatto denuncia nella speranza che le forze dell'ordine possano arrivare ai malviventi  chi si spaccivano per loro . 

re.ba.

