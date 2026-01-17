Ghiaccio pericolante lungo la statale a Macugnaga, intervengono i vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 17 gennaio, i vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola sono intervenuti nel comune di Macugnaga per alcune stalattiti di ghiaccio pericolanti lungo la strada statale 549 della Valle Anzasca, tra gli abitati di Pestarena e Borca.
Le squadre provenienti dal distaccamento di Macugnaga (con autopompa) e dalla sede centrale di Verbania (con piattaforma aerea) hanno provveduto alla rimozione delle stalattiti pericolanti ed alla messa in sicurezza del tratto di strada.