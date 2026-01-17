 / Cronaca

Cronaca | 17 gennaio 2026, 17:45

Incendio a Mocogna, in fiamme una canna fumaria

Domodossola, l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l'abitazione

I vigili del fuoco del comando del Verbano Cusio Ossola sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, 16 gennaio, per un incendio sviluppatosi in una canna fumaria in località Mocogna, nel comune di Domodossola, con squadre provenienti dal distaccamento di Domodossola supportate dalla sede centrale di Verbania con autopompa, autobotte, e autoscala.

L’intervento ha permesso di spegnere l’incendio, mettere in sicurezza il comignolo e contenere le fiamme, che si erano già estese a una limitata porzione del tetto.

Comunicato Stampa Vigili del Fuoco

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore