Incendio a Mocogna, in fiamme una canna fumaria

I vigili del fuoco del comando del Verbano Cusio Ossola sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, 16 gennaio, per un incendio sviluppatosi in una canna fumaria in località Mocogna, nel comune di Domodossola, con squadre provenienti dal distaccamento di Domodossola supportate dalla sede centrale di Verbania con autopompa, autobotte, e autoscala.

L’intervento ha permesso di spegnere l’incendio, mettere in sicurezza il comignolo e contenere le fiamme, che si erano già estese a una limitata porzione del tetto.