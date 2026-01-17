Varzo in lutto per la scomparsa di Danilo Bogo, storico socio e guardalinee della Varzese

Lutto nella comunità di Varzo e nel mondo dello sport locale per la prematura scomparsa di Danilo Bogo. Molto conosciuto e stimato in paese, è morto a soli 50 anni a causa di una malattia.

Bogo era socio dirigente e storico guardalinee dell’Usd Varzese. Alla società, e in generale allo sport, aveva dedicato gran parte della sua vita, segnata da una profonda passione per il calcio e per la montagna.

Danilo Bogo lascia la mamma Anna, il fratello Igor, le zie Laura e Graziella. Cordoglio anche da parte del consiglio direttivo della Varzese. I funerali saranno celebrati lunedì 19 gennaio alle 14.30 nella chiesa di Varzo. Domenica 18 gennaio alle 20.00, invece, la recita del rosario, sempre a Varzo.