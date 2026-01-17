Regione Piemonte, Cirio e Chiarelli incontrano Conservatori e Accademie d'arte: in arrivo la tessera Piemove per gli studenti

Si è svolto questa mattina un incontro di confronto tra la Regione Piemonte e i rappresentanti delle Accademie e dei Conservatori del Piemonte. L’incontro ha rappresentato un’occasione di riflessione condivisa su temi strategici per il comparto, confermando l’attenzione della Regione verso un patrimonio culturale che costituisce un elemento fondamentale dell’identità e dell’offerta culturale piemontese.

Accademie e Conservatori sono infatti realtà di eccellenza, profondamente radicate nei territori e centrali nei percorsi di crescita culturale delle nuove generazioni, come conferma la possibilità, che sarà operativo nelle prossime settimane, anche per gli studenti delle accademie e dei conservatori, che ne hanno fatto richiesta, di utilizzare le tessera Piemove, attivata dalla Regione Piemonte, per garantire il trasporto pubblico gratuito agli studenti universitari under 26 nei capoluoghi di provincia: un’azione che si affianca alle politiche di sostegno strutturale messe in campo dalla Regione e che conferma l’attenzione verso la crescita culturale delle nuove generazioni. La Regione Piemonte opera infatti da tempo per il rafforzamento dell’offerta culturale regionale attraverso bandi, misure di sostegno e convenzioni triennali, promuovendo una visione di sistema che valorizzi le istituzioni culturali e formative come motore di sviluppo, innovazione e attrattività.

Il confronto è stato anche l’occasione anche per aprire un primo momento di ascolto e dialogo sul sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), con la possibilità di avviare un percorso di preparazione conoscitiva e promozionale finalizzato a costruire una visione condivisa, capace di mettere in rete esperienze, competenze e progettualità. È stato inoltre aperto un ragionamento sui dottorati di ricerca artistica, considerati un elemento di novità all’interno del comparto, che richiede ulteriori approfondimenti e valutazioni.

«Il confronto avviato oggi rappresenta un momento importante di ascolto e riflessione – dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio –. Il sistema AFAM è un patrimonio culturale di grande valore per il nostro territorio e merita attenzione, dialogo e una visione condivisa. La Regione è disponibile a proseguire questo percorso di approfondimento insieme alle istituzioni coinvolte, valutando nel tempo le possibili prospettive di sviluppo».

«La cultura è uno degli strumenti principali attraverso cui la Regione Piemonte lavora in modo strutturale sull’offerta culturale del territorio – aggiunge l’assessore alla Cultura, Marina Chiarelli –. Accademie e Conservatori rappresentano un’eccellenza e una risorsa fondamentale. L’incontro di oggi ha aperto uno spazio di confronto utile per ragionare su nuove opportunità, dalla costruzione di un percorso condiviso su AFAM Piemonte fino ai temi dell’innovazione e delle possibili sinergie future, anche in dialogo con il sistema universitario».

È infine emersa l’opportunità di proseguire il dialogo in una prospettiva più ampia, valutando nel tempo l’estensione del confronto anche al sistema universitario, al fine di esplorare possibili sinergie e prospettive future.

La Regione Piemonte conferma la propria disponibilità a favorire spazi di confronto e ascolto, nella convinzione che il dialogo continuo tra istituzioni sia la base per costruire politiche culturali condivise, sostenibili e capaci di rispondere alle esigenze di un sistema in evoluzione.