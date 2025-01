Errore arbitrale in Crodo - Voluntas Suna: è braccio di ferro sui ricorsi

Doveva esserci un turno infrasettimanale per il Crodo di Roberto Marta. Giovedì sera alle 20.30 si doveva giochare il match Crodo - Voluntas Suna, valido per il campionato di Seconda Categoria.

Si trattava della ripetizione della gara già disputata lo scorso 22 dicembre, che era il recupero della sesta giornata di campionato: la partita terminò 0-2 per gli ospiti, ma gli antigoriani presentarono ricorso per un errore tecnico dell’arbitro (concessione del secondo gol alla Voluntas Suna, nonostante il direttore di gara avesse già fischiato un fallo in precedenza). L’arbitro ha ammesso il proprio errore, e dunque la Federazione aveva accolto il reclamo e disposto la ripetizione della partita. Ma in questa ore arriva la notizia del controricorso della Voluntas Suna e quindi la partita è stata nuovamente rinviata.

Per i rossoverdi antigoriani si tratta di una occasione importante per cercare di evitare l’ultimo posto che significa retrocessione diretta, dato che i verbanesi sono penultimi a quota 7, solo quattro punti in più del Crodo.

Si giocherà invece la settimana prossima il recupero di Prima Categoria tra Quaronese e Virtus Villa, inizialmente programmato per mercoledì 22 gennaio. La gara dovrebbe disputarsi giovedì 30 gennaio alle ore 20.45, sempre a Quarona, ma pare che sia al vaglio la possibilità di giocare su un terreno sintetico.