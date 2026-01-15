Ripartono i corsi della scuola di belle arti Rossetti Valentini

Ripartono nel mese di febbraio i corsi proposti dalla scuola di belle arti Rossetti Valentini di Santa Maria Maggiore, inserita nella ricca offerta museale del capoluogo vigezzino ma anche eccellenza didattica, con percorsi dedicati ai mestieri dell’arte.

A partire dal 7 febbraio, infatti, riprendono il via le lezioni dei laboratori dedicati a diverse forme d’arte, che si tengono ogni sabato per un totale di dieci lezioni. Michele Scaciga tiene il corso di disegno e pittura ad acquerello, mentre Francesco Amodei è il docente del corso di intaglio artistico su legno. Parte invece il 14 marzo il corso di ceramica tenuto da Anna Carusi e Paolo Gallotti.

Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare la scuola all’indirizzo e-mail segreteria@fondazionerossettivalentini.it.