Morti sul lavoro, dati confortanti per l'inizio del 2026: Vco in zona bianca

Inizio anno positivo per il Verbano Cusio Ossola per quanto riguarda gli infortuni mortali su lavoro. Se, infatti, alla fine del 2025 la provincia si trovava in zona rossa, al terzo posto a livello nazionale per indice di incidenza, all’inizio del 2026 il territorio è classificato in zona bianca, nelle ultime posizioni della classifica. È quanto emerge dai dati raccolti dall’osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente Vega Engineering di Mestre, aggiornati al 31 gennaio.

L’osservatorio non ha rilevato, infatti, infortuni mortali sul lavoro nel Vco nel primo mese del 2026, con l’indice di incidenza (che indica il numero di decessi sul lavoro per ogni milione di occupati) pari a 0.

In zona gialla, invece, la regione Piemonte, al decimo posto in Italia con un’incidenza pari a 1,1 e 2 casi totali di morti sul lavoro, su 1.854.204 di occupati. A livello nazionale, le vittime su lavoro nel primo mese del 2026 sono state 34.

“Il nuovo anno si apre con un decremento più che significativo del numero dei decessi: -43,3% rispetto a gennaio 2025, pari a 26 decessi in meno - le parole di Mauro Rossato, presidente dell’osservatorio Vega -. È presto per parlare di emergenza superata, ma questo dato rappresenta un’importante inversione di tendenza attesa da tempo da chi, come noi, si occupa di sicurezza dei lavoratori da decenni”.