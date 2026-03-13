Servizio Civile Universale: a Domodossola disponibile un posto nel progetto ‘Nuove Ri-Generazioni’

Il Centro Servizi per il Territorio Novara-Verbano-Cusio-Ossola lancia il nuovo progetto di Servizio Civile Universale denominato ‘Nuove Ri-Generazioni’, con l’obiettivo di offrire ai giovani un’esperienza di cittadinanza attiva e formazione professionale nel mondo del Terzo Settore.

Per la sede di Domodossola è disponibile un posto, riservato a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni, con inizio previsto per il 18 settembre 2026. Il progetto prevede un impegno di 25 ore settimanali, per un totale annuo di 1.145 ore, con un assegno mensile di 519,47 euro.

I volontari potranno contribuire allo sviluppo del network territoriale, supportare gli Enti del Terzo Settore e partecipare a percorsi di formazione mirati, vivendo da vicino la realtà associativa locale e diventando protagonisti di processi di rigenerazione sociale e culturale del territorio.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per l’8 aprile 2026. Tutte le informazioni e i dettagli per candidarsi sono disponibili sul sito del Cst Novara-Vco.