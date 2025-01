La Juve Domo vince col Ceversama e sale al secondo posto FOTO

Vince ancora la Juve Domo, che al “Curotti” regola il Ce.Ver.Sa.Ma. Biella con un secco 3-0. Gli ospiti confermano la loro scarsa affidabilità difensiva e subiscono la qualità e la voglia di vincere dei ragazzi di Nino. Granata subito avanti dopo sette minuti con Pastorelli, poi nella ripresa ci pensano Vanzan e Trunfio a chiudere i conti: risultato mai in discussione, ossolani che scavalcano l’Ivrea e piombano in seconda posizione.

Questo il commento dell'allenatore Michael Nino: “Siamo andati subito in vantaggio e poi siamo stati bravi a gestire, Barantani ha dovuto impegnarsi solo in un paio di interventi: abbiamo fatto bene, vincendo senza rischiare nulla”.

Domenica prossima la sfida alla capolista Cossato, sarà decisiva? “Sarà sicuramente una partita importante, decisiva non credo perché mancano ancora troppe giornate. È la classica partita che si prepara da sola, in queste occasioni non ho bisogno di motivare i ragazzi, che per altro si allenano sempre forte, e meriterebbero tutti e 24 di giocare la domenica. Sarà senza dubbio una partita difficile per noi, loro sono una squadra forte, con giocatori forti, noi andremo a giocarcela con tranquillità e consapevoli di poter fare bene e di avere le nostre carte da giocare”.

Sfida salvezza al “Liberazione” che sorride al Feriolo, capace di infliggere all’Omegna un 2-0 che regala tre punti importantissimi ai ragazzi del direttore sportivo Tamborini. Ora le due squadre sono appaiate al penultimo posto, ma con stati d’animo diametralmente opposti: per i gialloblù è il secondo successo consecutivo, per i rossoneri la crisi continua. Le reti decisive portano le firme di Diverio e Paganini, che indirizzano il match nel primo tempo, e per l’Omegna è notte fonda.

Ha ancora voglia di combattere l’Ornavassese di Adolfo Fusè, che non si arrende e stende la Dufour Varallo. I neri ossolani cancellano la batosta di sette giorni fa in casa del Feriolo e confermano l’exploit casalingo di due settimane fa contro l’Arona, ora raggiungere i playout non è un’utopia. I vercellesi vanno in vantaggio per primi, ma devono subire la rimonta dei padroni di casa, che segnano con Modesti, Masoero e Piana e ottengono una bella vittoria per 3-1 che ridà fiato alle speranze di salvezza.

Risultati:

Fulgor Chiavazzese RV - Cameri 1 - 1; Juventus Domo - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 3 - 0; Ornavassese - Dufour Varallo 3 - 1; Città Di Cossato - Gattinara 4 - 2; Union Novara - Montanaro 0 - 2; Orizzonti Canavese - Virtus Vercelli 2 - 0; Omegna - Feriolo 0 - 2; Ivrea - Arona 0 - 0

Classifica:

Città Di Cossato 42 - Juve Domo 39 - Ivrea 38 - Fulgor Chiavazzese RV 35 - Gattinara 31 - Arona 30 - Virtus Vercelli 27 - Orizzonti Canavese 26 - Montanaro 24 - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 22 - Dufour Varallo 21 - Cameri 19 - Union Novara 15 - Omegna, Feriolo 13 - Ornavassese 10