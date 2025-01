Riparte a Baceno l'iniziativa "Star bene insieme"

Riprende a Baceno l’iniziativa “Star bene insieme”, nata per far incontrare le persone. Il progetto ideato dal comune di Baceno con il sostegno dell’Auser e della Fondazione Comunitaria del Vco gode del patrocinio dell’Unione Montana Alta Ossola ed è rivolto a agli abitanti delle Valli Antigorio e Formazza.

Il 29 gennaio alle 14.30 si terrà nella sala consiliare di Baceno un incontro sul tema “Digitale facile”: ci sarà una guida all'accesso dei siti utili, come fascicoli sanitari e servizi per la cittadinanza digitale.

Mercoledì 12 febbraio alle 14.30 l'incontro avrà come tema “Come riconoscere e difendersi dalle truffe on line”. Sarà possibile richiedere un eventuale incontro aggiuntivo per consulenze personali su prenotazione. La partecipazione è gratuita.