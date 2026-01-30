Ultimo weekend di gennaio sulla neve: la stagione è nel vivo e le piste sono innevate in tutta la Val d’Ossola

L’ultimo weekend di gennaio si apre sotto il segno del sole e della neve in Ossola, con condizioni ideali per gli appassionati degli sport invernali. Le recenti nevicate di metà settimana hanno consolidato il manto nevoso, restituendo alle montagne un aspetto pienamente invernale e offrendo un’ottima sciabilità sulle principali stazioni del territorio.

A Domobianca la situazione è particolarmente favorevole: tutti gli impianti e le principali piste sono aperti, con una sciabilità completa adatta a sciatori di diversi livelli. Operativi anche rifugi e bar, con appuntamenti di après-ski e feste a tema che arricchiscono l’offerta del fine settimana.

A Macugnaga, pur con la chiusura delle seggiovie del Belvedere e della funivia Moro–Bill, l’area del Belvedere rimane accessibile grazie all’apertura del campo scuola e dello skilift Burki III. Una possibilità in più per sciare in uno degli scenari alpini più suggestivi, ai piedi del Monte Rosa.

A San Domenico Ski sono aperti praticamente tutti gli impianti e quasi tutte le piste, compreso lo snowpark, confermando una situazione di piena operatività. Anche in Formazza l’offerta è completa, con impianti e piste interamente fruibili. Alla Piana di Vigezzo si potrà sciare sulla Pista Baby, sulla stradina per principianti, sul Canalone, sulla Pista Boschetto e sulla pista Cima 2.

Al Devero l’offerta si arricchisce con una novità significativa: domenica 1 febbraio entrerà in funzione lo skilift Cazzola 3, operativo dalle 9.00 alle 13.30. L’impianto sarà aperto al pubblico, ma dedicato esclusivamente a freerider e alpinisti esperti, senza piste tracciate e con discese su pendii di neve fresca. Restano regolarmente aperte e battute le piste servite dalla seggiovia e dal primo skilift, mentre il fuoripista di Misanco presenta difficoltà di innevamento nella parte bassa ed è sconsigliato ai meno esperti. A Cheggio, invece, l’attività è concentrata soprattutto sui più piccoli e sui principianti, con il tapis roulant regolarmente aperto, mentre lo skilift resterà chiuso per il fine settimana.

Si ricorda infine che sulle piste da sci è obbligatorio indossare il casco, una misura fondamentale per garantire maggiore sicurezza a tutti gli utenti.