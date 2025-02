Kiwanis Domodossola celebra 110 anni e programma nuovi progetti

Il 21 gennaio scorso, il Club Kiwanis International ha celebrato un traguardo significativo: 110 anni dalla sua fondazione. La commemorazione si è svolta anche a Domodossola, dove soci e sostenitori si sono riuniti per riflettere sul passato e tracciare le linee guida per il futuro.

Il 23 gennaio, i membri del club si sono incontrati per l’assemblea annuale presso il ristorante "Pulverun", con la partecipazione di 24 soci su 29. Durante l’assemblea, il presidente Federico Spinozzi, in carica da ottobre 2024, ha presentato le prossime attività legate https://www.cuoredipietra.org/ , un progetto iniziato lo scorso novembre, volto a contrastare il bullismo e promuovere l’inclusione sociale sin dalle scuole primarie.

Grazie alla collaborazione di soci, volontari, sponsor e artisti locali, il progetto propone un intenso programma di incontri anche per i prossimi mesi. A febbraio, il presidente parteciperà a un convegno formativo a Copenaghen, che rappresenterà un’opportunità di crescita per il club. A questo seguirà una mostra dei disegni degli studenti della terza media, ispirati a temi mitologici e manga, realizzati dagli alunni delle scuole Casetti di Crevoladossola con la collaborazione degli artisti Giorgio Stefanetta e Federico Spinozzi (nipote del presidente), coordinati dalla professoressa d’arte Francesca Fabbri. Le opere saranno esposte presso l’Ipercoop, a sostegno del “Progetto sportello d'ascolto”.

A marzo, il Club Kiwanis di Domodossola sarà al centro di diverse attività, tra cui una mostra d’arte presso Palazzo San Francesco e tre tornei di burraco benefico al Centro Commerciale Le Isole di Gravellona Toce, accompagnati da un corso di avvicinamento al gioco tenuto dagli istruttori Annita Colombero e Walter Bollati.Un evento atteso sarà la premiazione dei cori dei bambini, che si terrà il 23 marzo al Teatro La Fabbrica di Villadossola, in occasione del 125º anniversario della Filarmonica di Villadossola https://filarmonicavilladossola.it/concorso-canoro-2025/ .

Il 25 marzo ci sarà un convegno presso la il Centro Culturale la Fabbrica di Villadossola sui problemi dell’alimentazione, particolarmente gravi tra i giovani, organizzato in collaborazione con il blog https://www.facebook.com/diariodiunbabyboss/ la presenza di uno psicologo, un nutrizionista e fisioterapista..Durante l’assemblea, i soci hanno applaudito la relazione del presidente e hanno riconfermato la loro fiducia nella leadership di Spinozzi, che continuerà a guidare il Club Kiwanis di Domodossola anche per l’anno sociale 2025/26. Nell’ambito dell’assemblea sono stati nominati Monica Vittoria Bianchi come responsabile delle relazioni pubbliche e l’avvocato Giovanni Zoppetti, che assumerà il ruolo di referente per i soci.

La riunione si è conclusa con l’appuntamento per la conviviale del 27 febbraio, che avrà come ospite il Prof. Pierpaolo Sileri, primario dell'Unità di Chirurgia Colorettale dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e Professore Ordinario di chirurgia generale all’Università Vita-Salute San Raffaele, già sottosegretario di Stato al Ministero della Salute nel governo Draghi e viceministro della salute nel governo Conte II.

Con questo programma ricco di eventi e iniziative, il Club Kiwanis di Domodossola si prepara a continuare la sua missione di servizio e solidarietà, dimostrando che, come sottolineato dal presidente Spinozzi, il successo dei progetti dipende dalla coesione e dalla forza collaborativa del team Kiwaniano e dei tanti volontari e amici che collaborano con lui da anni nello spirito di servizio e aiuto collettivo, perché “far del bene fa star bene”.