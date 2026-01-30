Domodossola-Milano, linea ancora interrotta nel fine settimana

Proseguono i lavori di potenziamento infrastrutturali sulla linea ferroviaria Domodossola-Milano. Si preannuncia dunque un nuovo fine settimana di disagi per chi viaggia in treno: come si legge sul sito di Rfi, infatti, sono previsti lavori tra le stazioni di Gallarate e Rho che comporteranno modifiche alla circolazione tra le 22.40 di sabato 31 gennaio e le 5.10 di lunedì 2 febbraio.

Le modifiche sono necessarie per lavori di upgrade tecnologico tra le stazioni di Rho e Parabiago. Per ovviare all’interruzione della linea, come di consueto è prevista l’istituzione di un servizio di autobus sostitutivi nel tratto interessato dai lavori.