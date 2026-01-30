Villette, un bando per la gestione di un negozio di alimentari

Il comune di Villette ha avviato una procedura pubblica per l’assegnazione in locazione di un immobile di proprietà comunale, situato in piazza Brindicci Bonzani, destinato ad ospitare esclusivamente un’attività di commercio al dettaglio nel settore alimentare.

Il bando prevede la possibilità per privati, imprese, associazioni ed enti di candidarsi presentando un’offerta economica e una proposta tecnica che valorizzi il servizio, includendo eventuali attività aggiuntive come consegne a domicilio o iniziative utili alla popolazione. Il locale sarà concesso per sei anni, con un canone annuo a base d’asta fissato in 600 euro più Iva.

Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere concordato con il responsabile del procedimento, che rilascerà apposita attestazione. La documentazione richiesta dovrà essere consegnata in comune entro le 12.00 del 9 febbraio. Una commissione valuterà le candidature attribuendo fino a 50 punti per la parte tecnica e 50 per quella economica.

Il comune si riserva la possibilità di non procedere all’assegnazione qualora emergano motivi di interesse pubblico. L’esito della procedura sarà pubblicato sull’albo pretorio e sul sito istituzionale. Ulteriori dettagli sono disponibili nel bando pubblico sul sito del comune.