Valle Vigezzo in lutto per la scomparsa dell’architetto Giuseppino Bottinelli

Ha destato tristezza anche in Valle la notizia della scomparsa dell’architetto Giuseppino Bottinelli, 76 anni. Originario di Finero, le esequie del noto architetto hanno avuto luogo stamane a Montecrestese. Professionista molto apprezzato in valle, Giuseppino lascia i figli Andrea e Luca (quest’ultimo, consigliere comunale a Malesco nell’amministrazione del sindaco Barbazza).