Cronaca | 19 gennaio 2026, 17:24

Valle Vigezzo in lutto per la scomparsa dell’architetto Giuseppino Bottinelli

Aveva 76 anni ed era originario di Finero. I funerali si sono svolti a Montecrestese, lascia i figli Andrea e Luca

Ha destato tristezza anche in Valle la notizia della scomparsa dell’architetto Giuseppino Bottinelli, 76 anni. Originario di Finero, le esequie del noto architetto hanno avuto luogo stamane a Montecrestese. Professionista molto apprezzato in valle, Giuseppino lascia i figli Andrea e Luca (quest’ultimo, consigliere comunale a Malesco nell’amministrazione del sindaco Barbazza).

Marco De Ambrosis

