"Natale al mulino di Sasseglio": oltre 700 doni raccolti e distribuiti dalla Croce Rossa sul territorio FOTO

Sono più di 700 i doni che la Croce Rossa di Domodossola ha raccolto e distribuito in occasione della manifestazione “Natale al Mulino di Sasseglio”, organizzata dall’associazione Vigezzo Ti Aiuta con la collaborazione di Moto Club Valley 2.0 di Vigezzo, scuole primarie, secondarie e asili di Vigezzo, Apecar Vigezzo, Cooperativa Sfera, ufficio turistico di Druogno, famiglie e popolazione di tutta la Valle.

I volontari del sodalizio domese si sono occupati della raccolta dei doni, che sono stati distribuiti agli assistiti del Comitato della Croce Rossa Italiana di Domodossola (135 doni), al Ciss di Domodossola per la Bottega Solidale (30 doni), a parrocchia, oratorio e centro giovani di Villadossola (105 doni), alla Croce Rossa Italiana di Verbania per l’Emporio Solidale, alla Croce Rossa Italiana di Mergozzo e alla Croce Rossa Italiana di Stresa (230 doni), nonché alla Croce Rossa Italiana di Casale Monferrato, Biella e Rivoli (220 doni).

L’evento, che si è svolto il 30 novembre scorso nella frazione Sasseglio di Druogno, ha visto la partecipazione di 15 volontari della Croce Rossa Italiana di Domodossola, tra cui alcuni ragazzi e ragazze del gruppo giovani del comitato che hanno intrattenuto i più piccoli con il truccabimbi, insieme ai volontari dell’area sociale.

“Ringraziamo tutti gli organizzatori e le famiglie e, in modo particolare, la presidente di Vigezzo Ti Aiuta, Donatella Cheula – dichiarano dalla Croce Rossa domese -. Siamo stati felici di partecipare a un progetto molto interessante che ha coinvolto un’intera vallata, con la partecipazione di più associazioni, bambini, insegnanti, genitori e nonni”.