Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend all'insegna del bel tempo. "Il passaggio di un'onda depressionaria atlantica, in movimento dalla Francia verso il Mediterraneo occidentale, determina annuvolamenti più compatti, a cui saranno associate deboli precipitazioni fino al primo pomeriggio a ridosso dei settori alpini occidentali e sudoccidentali e sul basso Piemonte, nevose oltre i 600-800 m. Un miglioramento è atteso già nel pomeriggio di sabato - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - , con nuvolosità in attenuazione a partire da ovest e cieli soleggiati domenica. Lunedì l'avvicinamento di una vasta e profonda zona depressionaria in discesa dalla Groenlandia apporta intensi flussi umidi, e un peggioramento marcato è atteso dal tardo pomeriggio, quando la formazione di un minimo barico anche al suolo convoglierà correnti umide anche nei bassi strati causando precipitazioni moderate sul basso Piemonte, nevose a quote collinari".

SABATO 31 GENNAIO 2026

Nuvolosità: al mattino cielo molto nuvoloso con riduzioni della visibilità per nebbie e nubi basse in pianure e nelle valli, con zone più soleggiate tra Biellese e Verbano. Marcato miglioramento fino a cielo parzialmente nuvoloso dal pomeriggio. Precipitazioni: al primo mattino precipitazioni deboli tra Torinese e Piemonte meridionale con quota neve sui 700-900 m, ma localmente fino a 500 m sulle zone al confine con la Liguria; dalla tarda mattinata esaurimento dei fenomeni. Nel pomeriggio possibile debole nevischio sulle creste alpine di confine. Zero termico: in calo in mattinata fino a circa 1000-1100 m e successivo rialzo fino a 1300 m nel pomeriggio. Venti: deboli; sulle Alpi meridionali al mattino e tra ovest e nord-ovest al pomeriggio, tra nord e nord-est in area appenninica con locali rinforzi moderati e a quote collinari, variabili in pianura.

DOMENICA 1 FEBBRAIO 2026

Nuvolosità: al mattino cielo soleggiato con velature a tratti compatte, più nuvoloso in area appenninica per nubi basse; dal tardo pomeriggio aumento della nuvolosità in pianura e nelle vallate alpine fino ad avere cielo nuvoloso o molto nuvoloso; in alta quota condizioni in prevalenza soleggiate per tutta la giornata. Locali foschie in pianura nelle ore più fredde. Precipitazioni: assenti, ad esclusione di possibile debole nevischio sulle creste alpine nordoccidentali di confine. Zero termico: in rialzo durante la giornata fino a 1400-1500 m, poi in calo in serata sui 1100-1200 m. Venti: deboli; sulle Alpi da nord al primo mattino con locali rinforzi moderati e da ovest nel pomeriggio, da nord in Appennino e tra est e nord-est a quote collinari, in pianura variabili.