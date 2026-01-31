 / Attualità

Attualità | 31 gennaio 2026, 08:00

Le previsioni meteo per il fine settimana

Bel tempo nel fine settimana

Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend all'insegna del bel tempo. "Il passaggio di un'onda depressionaria atlantica, in movimento dalla Francia verso il Mediterraneo occidentale, determina annuvolamenti più compatti, a cui saranno associate deboli precipitazioni fino al primo pomeriggio a ridosso dei settori alpini occidentali e sudoccidentali e sul basso Piemonte, nevose oltre i 600-800 m. Un miglioramento è atteso già nel pomeriggio di sabato - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - , con nuvolosità in attenuazione a partire da ovest e cieli soleggiati domenica. Lunedì l'avvicinamento di una vasta e profonda zona depressionaria in discesa dalla Groenlandia apporta intensi flussi umidi, e un peggioramento marcato è atteso dal tardo pomeriggio, quando la formazione di un minimo barico anche al suolo convoglierà correnti umide anche nei bassi strati causando precipitazioni moderate sul basso Piemonte, nevose a quote collinari".

 

SABATO 31 GENNAIO 2026

Nuvolosità: al mattino cielo molto nuvoloso con riduzioni della visibilità per nebbie e nubi basse in pianure e nelle valli, con zone più soleggiate tra Biellese e Verbano. Marcato miglioramento fino a cielo parzialmente nuvoloso dal pomeriggio. Precipitazioni: al primo mattino precipitazioni deboli tra Torinese e Piemonte meridionale con quota neve sui 700-900 m, ma localmente fino a 500 m sulle zone al confine con la Liguria; dalla tarda mattinata esaurimento dei fenomeni. Nel pomeriggio possibile debole nevischio sulle creste alpine di confine. Zero termico: in calo in mattinata fino a circa 1000-1100 m e successivo rialzo fino a 1300 m nel pomeriggio. Venti: deboli; sulle Alpi meridionali al mattino e tra ovest e nord-ovest al pomeriggio, tra nord e nord-est in area appenninica con locali rinforzi moderati e a quote collinari, variabili in pianura.

 

DOMENICA 1 FEBBRAIO 2026

Nuvolosità: al mattino cielo soleggiato con velature a tratti compatte, più nuvoloso in area appenninica per nubi basse; dal tardo pomeriggio aumento della nuvolosità in pianura e nelle vallate alpine fino ad avere cielo nuvoloso o molto nuvoloso; in alta quota condizioni in prevalenza soleggiate per tutta la giornata. Locali foschie in pianura nelle ore più fredde. Precipitazioni: assenti, ad esclusione di possibile debole nevischio sulle creste alpine nordoccidentali di confine. Zero termico: in rialzo durante la giornata fino a 1400-1500 m, poi in calo in serata sui 1100-1200 m. Venti: deboli; sulle Alpi da nord al primo mattino con locali rinforzi moderati e da ovest nel pomeriggio, da nord in Appennino e tra est e nord-est a quote collinari, in pianura variabili.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore