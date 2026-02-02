La nuova programmazione del Cinema Corso

La nuova settimana del Cinema Corso propone tre film diversi per emozioni e atmosfere, capaci di coinvolgere pubblici differenti.

Dalla commedia-horror avventurosa di Anaconda, al giallo elegante ambientato tra le nevi di Agata Christian – Delitto sulle Nevi, fino alla tensione pura del survival horror di Ben – Rabbia Animale.

Un cartellone ricco di suspense, ironia e adrenalina, per vivere il cinema in tutte le sue sfumature.

BEN – RABBIA ANIMALE

Quello che doveva essere un tranquillo ritorno a casa si trasforma in un incubo.

Ben, uno scimpanzé affettuoso e parte della famiglia, contrae la rabbia e diventa una minaccia letale. Durante una festa in piscina, Lucy e i suoi amici vengono attaccati e restano intrappolati, senza vie di fuga né possibilità di chiedere aiuto.

Un survival horror ad alta tensione, dove l’amore per un animale si scontra con l’istinto di sopravvivenza.

Proiezioni:

Giovedì 5 febbraio – ore 20.30

Venerdì 6 febbraio – ore 17.30

Sabato 7 febbraio – ore 17.30

Domenica 8 febbraio – ore 15.30

Lunedì 9 febbraio – ore 17.30

AGATA CHRISTIAN – DELITTO SULLE NEVI

Un fine settimana di lusso, un gioco diventato leggenda… e un delitto che gela il sangue.

Christian De Sica è Christian Agata, brillante criminologo dal sarcasmo tagliente, chiamato a trascorrere un weekend sulle nevi della Valle d’Aosta come ospite dei Cullman, potente dinastia dei giochi da tavolo.

Quella che doveva essere una raffinata operazione di immagine per il lancio di una nuova edizione di Crime Castle si trasforma in un incubo: Carlo Cullman, patriarca della famiglia, viene trovato morto in circostanze tanto macabre quanto simboliche. Con la villa isolata da una valanga e nessuna via di fuga, il sospetto serpeggia tra gli ospiti.

Accanto ad Agata, nelle indagini, il brigadiere Gianni Cuozzo (Lillo Petrolo), poliziotto di provincia dai metodi imprevedibili e dall’entusiasmo incontenibile. Tra tensioni familiari, segreti sepolti e false piste, prende vita un giallo avvincente, dove ogni dettaglio può essere decisivo e nessuno è davvero innocente.

Proiezioni:

Giovedì 5 febbraio – ore 17.30

Venerdì 6 febbraio – ore 15.30

Sabato 7 febbraio – ore 20.30

Domenica 8 febbraio – ore 20.30

Lunedì 9 febbraio – ore 15.30



ANACONDA

Una passione, un film cult… e un incubo che prende vita.

Doug (Jack Black) e Griff (Paul Rudd), amici di lunga data e amanti del cinema, decidono di realizzare la loro personale versione del celebre horror anni ’90 Anaconda. Quello che nasce come un progetto nostalgico e divertente si trasforma presto in una lotta per la sopravvivenza, quando sul set compare una vera anaconda gigante.

Tra risate, colpi di scena e momenti di pura tensione, commedia e horror si intrecciano in un’avventura che celebra l’amicizia, il cinema e il coraggio di inseguire i propri sogni… anche quando diventano pericolosi.

Proiezioni:

Giovedì 5 febbraio – ore 15.30

Venerdì 6 febbraio – ore 20.30

Sabato 7 febbraio – ore 15.30

Domenica 8 febbraio – ore 17.30

Lunedì 9 febbraio – ore 20.30

