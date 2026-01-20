 / Antrona

Antrona | 20 gennaio 2026, 16:00

Rinnovate le convenzioni ''scolastiche'' tra i comuni della valle

Riguardano la gestione dello scuolabus, le spese delle Elementari di Montescheno e della Materna di Borgomezzavalle

La scuola elementare 'Ida Grossi' di Montescheno

Rinnovate tra i comuni di Antrona Schieranco, Borgomezzavalle e Montescheno  le convenzioni riguardanti l’attività scolastiche della valle Antrona. Convenzioni che da alcuni anni permettono una gestione associate di scuole e trasporti.

La prima tra tre Comuni disciplina il riparto delle spese di gestione della Scuola Elementare ‘Ida Grossi’ di Montescheno, nel periodo da settembre fino al termine dell’anno scolastico.

L’altra convenzione è sulla gestione del servizio di trasporto scolastico relativa agli alunni che frequentano la Scuola Materna Statale di Seppiana.

E l’ultimo accordo è inerente la ripartizione delle spese di gestione della Scuola materna di Borgomezzavalle con gli altri due Comuni da settembre fino al termine dell’anno scolastico.

Renato Balducci

