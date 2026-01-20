Rinnovate le convenzioni ''scolastiche'' tra i comuni della valle

Rinnovate tra i comuni di Antrona Schieranco, Borgomezzavalle e Montescheno le convenzioni riguardanti l’attività scolastiche della valle Antrona. Convenzioni che da alcuni anni permettono una gestione associate di scuole e trasporti.
La prima tra tre Comuni disciplina il riparto delle spese di gestione della Scuola Elementare ‘Ida Grossi’ di Montescheno, nel periodo da settembre fino al termine dell’anno scolastico.
L’altra convenzione è sulla gestione del servizio di trasporto scolastico relativa agli alunni che frequentano la Scuola Materna Statale di Seppiana.
E l’ultimo accordo è inerente la ripartizione delle spese di gestione della Scuola materna di Borgomezzavalle con gli altri due Comuni da settembre fino al termine dell’anno scolastico.