Domenica amara per Vogogna e Varzese

Torna a marciare il Momo, ma il Feriolo non pare preoccuparsene. Mentre Bagnella e Cannobiese vincono a suon di gol. La giornata di Prima Categoria non offre sorprese perché la prime due viaggiano a suon di gol. Il Feriolo con un 4 a 1 sulla Varzese, il Momo fa altrettanto contro il Sizzano. Col vantaggio per la squadra di Pissardo che guarda dall’alto dei 46 punti. Il gol di Daoro non rende meno amara la sconfitta della Varzese che poco può contro la corazzata di Pissardo. Segnano Gallieni, Elca, Ramponi e Ramalho per una squadra che viaggia con 57 gol all’attivo.

Il Momo però non molla e pur staccato di 10 punti incassa l’11° vittoria in campionato complicando la vita al Sizzano che torna ad essere pressato da vicino delle squadre del fondo. L’intramontabile Poi, Delfino e la doppietta di Bianco firmano il successo sul Sizzano.

Dopo la goleada di Vogogna, il Bagnella si ripete e affonda (5-1) la Quaronese, mantenendo saldo il terzo posto in classifica. Il ‘solito’ Cabrini (due gol), Caretti, Gnonto, Scavazza non lasciano scampo ai sesiani e la squadra di Ragazzoni raccoglie il quinto risultai utile di fila.

Lo 0 a 0 conferma anche il buon momento di Dormelletto e Virtus Villa. Partita equilibrata ma la divisione della posta non giova a nessuna delle due.

Chi torna vincere (1-0) è l’Omegna appena affidata a Vono. Il gol di Di Vico dà tre punti preziosi ad una squadra che pareva in crisi. Momento delicato per il Vogogna, che raccoglie zero punti e perde la terza di fila.

Dieci gol segnano Agrano-Cannobiese (3-7). Ne fa sette la Cannobiese che sale a 37 reti fatte, terzo attacco del girone dopo Feriolo e Momo. Agrano sempre più in difficoltà e nei guai in una classifica che diventa ostica.

Il Romagnano fa suo il derby col Carpignano. Il 4 a 2 finale premia la squadra di Sacchi che lotta, come gli avversari, per salvarsi. Ora le due formazioni sono appaiate in classifica e a un punto dal Sizzano.

Sta meglio il Cameri che vince nell’anticipo contro l’Esio Verbania. Partita decisa (1-0) dal gol di Bouzida. Il Cameri firma la 4 vittorie nelle ultime 5 gare; l’Esio non vince da metà dicembre dopo il successo sulla Cannobiese.