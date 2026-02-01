 / Sport

Buon pari per la Virtus Villa a Dormelletto

Prima, la Varzese cade a Feriolo e il Vogogna perde in casa

Continua la marcia del Feriolo, sempre più leader del girone. I gialloblù hanno superato 4-1 la Varzese, consolidando il primo posto con 46 punti.

Successo convincente anche per la Cannobiese, che ha travolto l’Agrano in trasferta con un largo 7-3. Colpo esterno dell’Omegna, che espugna il campo del Vogogna vincendo 1-0. Pareggio senza reti tra Dormelletto Comignago e Virtus Villadossola (0-0).

Sconfitta interna per l’Esio Verbania, battuto 1-0 dal Cameri. Giornata positiva anche per il Romagnano, che ha superato 4-2 il Carpignano. Vittoria netta del Momo, che ha battuto 4-1 il Sizzano, confermandosi al secondo posto con 36 punti. Vince 5 a 1 il Bagnella contro la Quaronese.

r.s.

