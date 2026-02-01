Juve Domo battuta al Curotti dall'Ivrea

Sconfitta interna per la Juventus Domo, battuta 2-0 al Curotti dall’Ivrea 1905. Un passo falso che non compromette il secondo posto dei domesi, fermi a 38 punti, ma che rallenta la corsa verso la vetta occupata dal Città di Casale.
Sorride il Gattinara che, al “Dino Guarducci”, supera 3-2 il Gravellona San Pietro al termine di una gara combattuta.
Colpo esterno dell’Ornavassese, che espugna il campo del Città di Casale vincendo 1-0 grazie a un calcio di rigore.
Successo casalingo anche per l’Arona, che supera 2-0 l’Union Novara. Sconfitta per il Piedimulera, battuto 2-0 sul campo dei Lupetti Bianchi Trino,