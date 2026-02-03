Giornalisti in visita alle stazioni sciistiche del Vco, Gaiardelli: "Confermiamo la forte attrattività del territorio"

“Il press tour al Mottarone, piana di Vigezzo e Macugnaga è stata ulteriore conferma della forte attrattività dei nostri territori”. Così il presidente del Distretto Turistico dei laghi, Monti e Valli dell’Ossola, Francesco Gaiardelli, all’indomani del giro promozionale che sette giornalisti di altrettante testate nazionali hanno compiuto, dal 28 al 30 gennaio scorsi, in alcune delle nostre montagne. Un appuntamento che da cinque anni a questa parte, è ormai diventato consuetudine per il distretto.

“Serve a raccontare i nostri territori – spiega in una nota Gaiardelli – offrendo loro una vetrina importante su riviste a tiratura nazionale. In questa prima parte abbiamo toccato il Mottarone, che era innevato con 40 centimetri come non accadeva da tanti anni, la piana di Vigezzo e Macugnaga, mentre al prossimo giro toccherà alle altre stazioni del Comprensorio di Neve Azzurra”.

Di particolare significato la tappa a Macugnaga. Per Gaiardelli “alla luce dello stop degli impianti da discesa, è necessario mantenere vivo il focus su questa splendida località alpina della Valle Anzasca. In questo particolare periodo dobbiamo essere in grado di offrire opportunità alternative ai turisti che arrivano, per sostenere le attività commerciali esistenti e consentire, poi, il graduale ritorno alla normalità”. Sette, si diceva, i giornalisti che hanno partecipato al press tour – “Neve Italia”, “4Outdoor”, “GQ Italia”, “Men's Health”, “Vanity Fair Italia” e “Outdoor Magazine” – e che al termine dell’esperienza hanno manifestato la loro piena soddisfazione. “Il nostro territorio – conclude Gaiardelli – viene considerato altamente attrattivo e dotato di capacità organizzativa da parte degli operatori del settore, che ringrazio”. Va detto che il tour, che proseguirà, è organizzato nell’ambito del progetto regionale “Grandi eventi”.