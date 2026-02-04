Cosasca e Cuzzego in festa per Carnevale

A Cosasca festa di Carnevale sabato 8 febbraio al salone parrocchiale. Alle 11.30 vendita delle chiacchiere, alle 12.00 pranzo con polenta, salamini e gorgonzola possibilità di asporto dalle 11.30. Alle 14.30 giochi, merenda e sorprese per i bambini premiazione delle maschere più belle e originali a seguire gioco gastronomico. L'intero ricavato verrà devoluto alla parrocchia. Per il pranzo occorre prenotare a Simona entro il 5 febbraio al 349 3106976.

A Cuzzego il 14 febbraio carnevale all'oratorio alle 15.00 sfilata per il paese e lancio di palloncini dell'amicizia, concorso e premiazione delle maschere più belle e originali a seguire tombolata. Alle 19.30 cena con bollito misto in oratorio per prenotazioni Danila 348 9315865 o don Paolo 340 3367627 entro l'11 febbraio. Il ricavato sarà devoluto alla parrocchia.