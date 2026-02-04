Foibe ed esodo giuliano-dalmata: Domodossola ricorda il 10 febbraio

Il 10 febbraio la Città di Domodossola celebra il Giorno del Ricordo, una ricorrenza istituita per conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata, che ha segnato profondamente la storia del Novecento italiano.

La commemorazione si aprirà alle ore 10.00 presso il Largo delle vittime delle Foibe Istriane, in via Mattia Borgnis, con una cerimonia ufficiale promossa dal Comune di Domodossola. Durante il momento commemorativo sarà pronunciata l’orazione ufficiale a cura del professor Massimo Gianoglio, occasione di riflessione storica e civile su una pagina complessa e dolorosa della nostra storia nazionale.

A seguire, alle ore 11.00, l’iniziativa si sposterà presso la Scuola Media Statale “Gisella Floreanini”, nell’Aula Magna di via U. Terracini, dove gli studenti saranno protagonisti di un percorso di approfondimento e riflessione. Attraverso letture di brani e testi, intervallati da momenti musicali, i ragazzi saranno accompagnati in un’esperienza educativa che unisce memoria, consapevolezza e partecipazione attiva.