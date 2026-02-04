Fuga romantica per San Valentino alla Torre di Stockalper

Una fuga romantica per celebrare San Valentino in un luogo elegante e fuori dal tempo, intimo e circondato dal silenzio della montagna. Il 14 febbraio l’Antica Torre di Stockalper a Gondo, a pochi kilometri da Domodossola verso il Sempione, invita le coppie a vivere un’esperienza completa: non solo la cena gourmet, ma anche il pernottamento in una delle accoglienti camere della struttura.

La serata prende infatti avvio nella suggestiva cantina del ristorante della Torre, spazio carico di fascino e memoria, dove si svolge la cena di San Valentino. Tra luci soffuse e ambienti raccolti, gli ospiti vengono accompagnati in un percorso di gusto in più portate. Il menu propone un viaggio gastronomico che unisce tradizione e creatività: carpaccio di manzo marinato e affumicato con cipolle rosse caramellate e scaglie di Gruyère, risotto alle vongole con burrata profumata all’arancia, filetto di maiale al rosmarino cotto a bassa temperatura con patate gratinate e soffice di carote viola, mousse al cioccolato ai lamponi e frutti di bosco glassati.

Dopo la cena, la magia continua con il pernottamento in camera doppia all’interno della Torre. Una notte avvolta dalla quiete e dal fascino delle mura storiche, seguita al mattino da una colazione inclusa, per iniziare la giornata con lentezza e dolcezza.

Per chi non desidera pernottare, è prevista anche la possibilità di partecipare alla serata con la sola cena.

La prenotazione è obbligatoria, considerati i posti limitati, e il pacchetto cena più soggiorno è proposto al prezzo di 189,00 chf a coppia.

Per informazioni e prenotazioni: +41 27 979 25 50.

Hotel Stockalperturm: Simplonstraße, 30 - CH 3907 Gondo - Zwischbergen

hotelstockalperturm@gmail.com

Telefono: +41 27 979 25 50

Whatsapp: +41 77 210 79 34

