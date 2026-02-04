Al Badulerio la "Cena del regalo riciclato" per sostenere la costruzione di una scuola in Senegal

Cena in maschera del regalo riciclato il 7 febbraio. L’associazione Help invita a portare per la lotteria i regali ricevuti e non graditi a Natale. L’appuntamento è alle 20.15 al circolo Arci del Badulerio a Domodossola. Il ricavato dell’incanto, che ci sarà al termine della cena, sarà devoluto all’associazione di Casamance Help che lo userà per ampliare la scuola “Diatta” nel villaggio Ziguinchor in Senegal.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a presentarsi mascherati alla festa. Per la cena occorre prenotare a Stefania al numero 340 9894092. Il menù prevede: risotto di zucca al parmigiano con crema di castagne, rosti di patate con toma ossolana, polenta e cavolo rosso in agrodolce, vino e caffè al costo di 22 euro.

Vice presidente di Help è la domese Stefania Pastore, da anni impegnata a sostenere il progetto scolastico in Senegal. La scuola costruita dall'associazione nel 2008 partita con una classe oggi vede la presenza di ben cinque classi e la frequenza di circa 340 bambini l'associazione sta raccogliendo fondi per ampliarla di altre due classi.