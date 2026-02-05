 / Calcio

Casale, Juventus Domo e Feriolo: un 'patrimonio' da 137 gol

Le tre squadre viaggiano ad una media che va da 2,10 a 3 gol a partita

Viaggio tra i numeri di Promozione e Prima Categoria.

In Promozione  Casale e Juventus Domo viaggiano appaiate per numero di gol segnato: 40. Pari ad una media di 2,10 gol a partita. Pur se i casalesi hanno all’attivo 15 vittorie contro le 11 degli ossolani.

Il Piedimulera  resta la squadra più allergica ai pareggi: solo 1, con i gialloblù che purtroppo lamentano il maggior numero di gol incassati: 47. Restando ai gol, il Banchette Colleretto è la squadra che ha una differenza reti pari a 0: 35 gol fatti, 35 subiti: perfetto equilibrio.

Nel tabellino resta lo 0 del Gravellona, che non ha ancora raccolto una vittoria mentre il Ceversama è la squadra più abbonata ai pari: 8 in tutto su 19 partite.

In Prima Categoria spiccano i 57 gol del Feriolo capofila  (3 reti a partita in pratica), mentre è il Romagnano, con 45, quello che ne ha subiti di più ed è anche la squadra che ha fatto meno pareggi: solo 2.  Bagnella e Carpignano invece quelle che hanno raccolto più pari: 8. Differenza reti pari allo 0 per la Virtus Villa, che ha realizzato 25 gol, subendone altrettanti. Miglior difesa quella del Bagnella, solo 18  reti subite.

