Luca Modesti ''marchia'' il colpo mancino dell'Ornavassese

E’ l’Ornavassese di Adolfo Fusè la protagonista della giornata di Promozione. Dopo 19 turni rifila la squadra ossolana la prima sconfitta (1-0) alla capolista Città di Casale che cade in casa e segna il passo dopo una lunga marcia vincente. Anche se le dirette avversaria Juventus Domo e Dufour Varallo non ne approfittano, restando a 10 e 12 punti.

Corre il 32’ del secondo tempo quando Luca Modesti trasforma il rigore che dà ai neri il prestigioso successo ma soprattutto – entriamo nel pensiero di Fusé – porta tre punti d'oro per la classifica. Il tecnico ossolano sorride sotto i baffi e con la sua squadra offre un po’ di verve al campionato.

Ma, dicevamo, le avversarie non traggono profitto dello stop. La Dufour Varallo fa solo 1 a 1 in casa col Quincitava. Peggio la Juventus Domo che perde (0-2) la sua terza partita al Curotti dopo quelle con Gattinara e Orizzonti. L’Ivrea passa approfittando anche del rigore sbagliato dai granata con Orlando. Un’altra frenata per gli ossolani che hanno perso continuità in questo girone di ritorno.

Il resto è notte fonda. Perdono Gravellona San Pietro e Piedimulera. La prima trafitta dal Gattinara (3-2). I tocensi vendono cara la pelle, recuperando due volte lo svantaggo, ma cedono ala mezz’ora della ripresa.

Il Piedimulera cade in casa dei Lupetti Trino per 2 a 0. Trasferta amara perché gli ossolani si lamentano della direzione di Delmastro di Novara. Lamentano un gol in fuorigioco dei vercellesi e una rete annullata ingiustamente a Rossi.

La sfida novarese tra Arona e Union Novara è a favore dei padroni di casa (2-0). Viene risolta dai gol di Franchino e Giordani, che danno linfa alla squadra di Salvigni (7 punti in tre partite) e arrestano una Union che aveva accumulato punti preziosi nelle ultime gare.