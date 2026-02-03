 / Calcio

Calcio | 03 febbraio 2026, 16:05

Luca Modesti ''marchia'' il colpo mancino dell'Ornavassese

Promozione, i neri danno il primo dispiacere alla capolista. La Juventus Domo cade per la terza volta in casa

Luca Modesti dell'Ornavassese

Luca Modesti dell'Ornavassese

E’ l’Ornavassese di Adolfo Fusè la protagonista della giornata di Promozione. Dopo 19 turni rifila la squadra ossolana la prima sconfitta (1-0) alla capolista Città di Casale che cade in casa e segna il passo dopo una lunga marcia vincente. Anche se le dirette avversaria Juventus Domo e Dufour Varallo non ne approfittano, restando a 10 e 12 punti.

Corre il 32’ del secondo tempo quando Luca Modesti trasforma il rigore che dà ai neri il prestigioso successo  ma soprattutto – entriamo nel pensiero di Fusé – porta tre punti d'oro per la classifica. Il tecnico ossolano sorride sotto i baffi e con la sua squadra offre un po’ di verve al campionato.

Ma, dicevamo, le avversarie non traggono profitto dello stop. La Dufour  Varallo fa solo 1 a 1 in casa col Quincitava. Peggio la Juventus Domo che perde (0-2) la sua terza partita al Curotti  dopo quelle  con Gattinara e Orizzonti. L’Ivrea passa approfittando anche del rigore sbagliato dai granata con Orlando. Un’altra frenata per gli ossolani che hanno perso continuità in questo girone di ritorno.

Il resto è notte fonda. Perdono Gravellona San Pietro e Piedimulera. La prima trafitta dal Gattinara  (3-2). I tocensi vendono cara la pelle, recuperando due volte lo svantaggo, ma cedono ala mezz’ora della ripresa.

Il Piedimulera cade in casa dei Lupetti Trino per 2 a 0. Trasferta amara perché gli ossolani si lamentano della direzione di Delmastro di Novara. Lamentano un gol in fuorigioco dei vercellesi e una rete annullata ingiustamente a Rossi.

La sfida novarese tra Arona e Union Novara è a favore dei padroni di casa (2-0). Viene risolta dai gol di Franchino e Giordani, che danno linfa alla squadra di Salvigni (7 punti in tre partite) e arrestano una Union che aveva accumulato punti preziosi nelle ultime gare.

Renato Balducci

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore