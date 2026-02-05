Prosegue l'attività delle forze dell'ordine sulle piste ossolane: 121 interventi di soccorso da inizio stagione

Prosegue l’attività del servizio di sicurezza e soccorso in montagna della polizia di Stato, nei comprensori sciistici di Domobianca 365 e San Domenico Ski. Dall’inizio della stagione sono numerosi gli interventi effettuati dagli operatori della polizia di Stato.

Negli ultimi giorni, oltre alle decine di controlli svolti per garantire il regolare svolgimento delle attività sciistiche, gli agenti sono stati impegnati in diversi interventi di soccorso sulle piste. Dall’apertura del servizio sono stati effettuati complessivamente 121 interventi di soccorso su entrambe le località, 5 dei quali con l’ausilio dell’elisoccorso. Gli operatori hanno, inoltre, rilevato due scontri tra sciatori e un intervento per una valanga verificatasi su pista.

Sono stati garantiti tre servizi di sicurezza e soccorso in occasione di gare organizzate nel comprensorio di Domobianca 365, di cui uno svolto in orario notturno per la gara di sci alpinismo “Vertical Ski Race”, servizio realizzato in collaborazione con la Fisps e il Soccorso Alpino locale. È stato assicurato un servizio di sicurezza in occasione della tradizionale fiaccolata serale svoltasi a San Domenico in data 31 gennaio.

Gli operatori del distaccamento della Questura di Domobianca, impegnati anche durante l’apertura serale del comprensorio, ogni venerdì dalle 19.00 alle 23.00, nel corso dell’ultimo venerdì hanno prestato soccorso a tre persone, tra cui un ragazzo di 28 anni che ha riportato la frattura di tibia e perone.

In data 29 gennaio, gli operatori del distaccamento di San Domenico, in collaborazione con il personale della ski area, sono riusciti a portare in salvo uno snowboarder che si trovava in forte difficoltà nella zona delle “Rocce della Misericordia”, al di sopra di un salto di roccia di circa 40 metri, al di fuori dell’area sciabile del comprensorio di San Domenico. Dopo aver predisposto le manovre di calata, grazie anche alle specifiche competenze alpinistiche, gli operatori sono riusciti a raggiungere il malcapitato, a metterlo in sicurezza e a riaccompagnarlo a valle.

Il 2 febbraio, sempre gli agenti del distaccamento di San Domenico sono intervenuti nei pressi della stazione a valle della telecabina diretta agli impianti sciistici, dove un bambino era stato colto da una crisi convulsiva causata da febbre. Sul posto gli operatori hanno prestato il primo soccorso e hanno provveduto all’evacuazione del minore tramite elisoccorso, tempestivamente allertato dagli stessi poliziotti.

Oltre alle attività di soccorso, gli operatori della Polizia di Stato vigilano costantemente sulla corretta fruizione degli impianti sportivi, al fine di garantire, nel rispetto della normativa vigente, un utilizzo sicuro e sereno delle piste. A tal proposito sono state complessivamente elevate 9 sanzioni amministrative, per un importo totale pari a 2.730 euro. In particolare, quattro persone sono state sanzionate per aver sciato prive del casco protettivo, dispositivo di protezione obbligatorio per tutti gli utilizzatori delle piste; una sanzione è stata elevata per la mancanza dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile; una sanzione per la pratica dell’attività di fuoripista in assenza dei dispositivi di sicurezza obbligatori (Artva, pala e sonda); tre sanzioni sono state elevate per l’utilizzo di motoslitte in difformità alla normativa vigente.

L’attività del servizio di sicurezza e soccorso in montagna della polizia di Stato proseguirà per tutta la stagione invernale con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli sciatori e la corretta fruizione delle piste.