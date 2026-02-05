Torna il cimento invernale di Mergozzo, tra divertimento e solidarietà

Torna anche quest’anno, nel suggestivo scenario del lago di Mergozzo, l’appuntamento con il Cimento Invernale, giunto alla sua dodicesima edizione. L’iniziativa, organizzata dall’asd Dimensione Sport, in collaborazione con il comune di Mergozzo e la Croce Rossa Italiana – delegazione di Mergozzo, sostiene l’associazione M’aMa – Dalla parte dei bambini (www.mammematte.com), impegnata negli affidi e nelle adozioni di bambini con “special needs” (bisogni speciali) o ritenuti difficilmente collocabili. Appuntamento, dunque, domenica 8 febbraio a partire dalle 9.30 in piazza Cavour per le iscrizioni e, alle 11.45, con il tuffo, seguito da ristoro caldo e pranzo.

Lo scorso anno, ben 104 partecipanti si sono immersi nel lago, trasformando un gesto audace in un’ondata di energia e solidarietà. "Il Cimento non è mai solo un tuffo nelle acque fredde del lago - racconta il presidente Gian Piero Sblendorio -. Ogni anno chi si avvicina alla riva, vive un piccolo rito di coraggio e scoperta. È un momento di condivisione, dove bambini, giovani, adulti e anziani respirano insieme l’aria frizzante dell’inverno, sentono il cuore battere più forte e scoprono che anche il freddo può essere calore, energia e solidarietà”.

Partecipare al Cimento Invernale significa vivere un’esperienza che unisce coraggio, benessere e altruismo. Ogni tuffo è un atto di solidarietà concreta, un messaggio di speranza per i bambini sostenuti dall’associazione M’aMa, e la prova che – insieme – anche il gelo più rigido può trasformarsi in calore umano.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Desireé al numero 334 8418114.