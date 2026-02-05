I 'SuperBoys' in trasferta a Cuggiono per un allenamento all’insegna dell’inclusione

Una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della crescita condivisa per i SuperBoys, protagonisti lunedì 2 febbraio di una trasferta a Cuggiono, in provincia di Milano, per un allenamento congiunto con l’Asd Ticino.

I ragazzi del progetto hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con una realtà sportiva ben organizzata, trovando un gruppo di atleti accogliente, disponibile e fortemente orientato ai valori dello sport inclusivo. Fin dalle prime battute si è creato un clima positivo e coinvolgente, caratterizzato da fair play, rispetto reciproco e spirito di collaborazione.

I SuperBoys sono un progetto sportivo inclusivo dedicato a ragazzi con disabilità, nato lo scorso settembre con l’obiettivo di offrire uno spazio sicuro e stimolante in cui praticare calcio, socializzare e crescere insieme. Attraverso l’attività sportiva, il progetto promuove inclusione, autonomia e spirito di squadra, valorizzando ogni partecipante dentro e fuori dal campo. L’iniziativa è sostenuta dall’Associazione Karma.

Per i SuperBoys, la trasferta a Cuggiono ha rappresentato molto più di un semplice allenamento: è stata un’occasione per stringere nuove amicizie, apprendere nuove dinamiche di gruppo e rafforzare l’autostima attraverso il confronto con altri coetanei.

"Torniamo a casa con una bellissima esperienza e con la consapevolezza di aver imparato tanto – commentano dallo staff –. Giornate come questa dimostrano quanto lo sport possa essere uno strumento potente di inclusione e relazione. Ringraziamo di cuore l’Asd Ticino per l’ospitalità e la disponibilità: speriamo che questo incontro sia solo l’inizio di nuove collaborazioni future".