Domodossola consegna le chiavi al Carnevale: sabato la grande apertura con il Togn, la Cia e i gruppi svizzeri

Dalle 12.00 esibizioni per le vie del centro storico e poi, nel pomeriggio, la consegna ufficiale delle chiavi della città da parte del sindaco

Domodossola è pronta a entrare nel clima del Carnevale: sabato 7 febbraio si alzerà il sipario sull’edizione 2026 con una giornata di festa per le vie della città e la partecipazione dei gruppi svizzeri che porteranno divertimento, musica e sorrisi.

Alle 12.00, in piazza Matteotti, è previsto l’arrivo delle delegazioni elvetiche: ci saranno i Ganter+Brätscher di Ried-Brig-Termen, i Rafijäger di Briga e i Pampers di Briga. Invaderanno il centro storico, con la loro musica dirompente, e animeranno il sabato di mercato sino alle 16.30, quando prenderà il via la sfilata da piazza Matteotti. Saranno la corte di Mattarella, il Comitato Pulenta e Sciriuii, gli stessi gruppi svizzeri, l Comitato Carnevale di Villadossola e il gruppo folk di Domodossola ad accompagnare le maschere della città, il Togn e la Cia, sino a piazza Rovereto, dove in Cappella Mellerio si svolgerà la tradizionale consegna delle chiavi della città da parte del sindaco al Togn e alla Cia, atto simbolico che segna l’inizio ufficiale dei giorni di festa.

Il programma proseguirà domenica 8 febbraio: alle 12.30 i membri del Comitato faranno visita ai carnevali di Calice, della Cappuccina e di Villadossola e parteciperanno alla sfilata del “Carnuà de Melèsk” con la corte di Mattarella. Alle 18.00 in Collegiata sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei soci defunti.

Miria Sanzone

