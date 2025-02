I giornalisti in visita ai comprensori sciistici ossolani

Si è concluso positivamente il tour per giornalisti sul circuito Neveazzurra, un appuntamento svoltosi dal 30 gennaio al 1° febbraio scorsi, che aveva per obiettivo quello di promuovere il nostro comprensorio sciistico. A tirare le somme è Francesco Gaiardelli, presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, l’ente organizzatore insieme alla regione Piemonte, che in una nota sottolinea l’importanza dell’evento e fa il punto della situazione sulla stagione invernale in corso. “Anche per questo 2024-2025 stanno arrivando risultati e numeri importanti a conferma – dice Gaiardelli – che gli operatori del settore, esempio di efficienza e laboriosità, si sono ben organizzati e che le piste sono state preparate in modo eccellente. Il bilancio del press tour e della “Lago Maggiore Winter Experience”, quindi dell’inverno di Neveazzurra – prosegue –, è stato decisamente positivo e ci ha consentito di focalizzare l’attenzione sull’outdoor. Il distretto ha continuato così la sua intensa opera di promozione delle attività invernali proposte dal comprensorio”.

Le tre giornate hanno interessato San Domenico, la Valle Formazza e Domobianca365. I giornalisti di testate nazionali, e in particolare di Corriere della Sera, Dove, Dovesciare, il Giornale, La Stampa, la Repubblica e Il Sole 24 Ore, hanno potuto fare tappa nelle stazioni coinvolte nel progetto per osservare coi loro stessi occhi l’alto livello di professionalità che contraddistingue Neveazzurra. “Gli appassionati della montagna che raggiungono le nostre zone – si legge nel comunicato – hanno la possibilità di entrare in contatto con storia, cultura e tradizioni, ma anche con l’enogastronomia locale e con l’offerta wellness delle valli alpine. Un riconoscimento dello status di importanza del Vco – rimarca Gaiardelli – che grazie al lavoro del distretto, e ne approfitto per ringraziare tutto lo staff, e al rapporto proficuo con la regione, è la prima destinazione in Piemonte per permanenza media e dove gli stranieri, che hanno una capacità di spesa decisamente superiore e lo dimostrano, sono tornati a fare la parte del leone dopo il periodo difficile della pandemia. Il ventaglio di offerte è oggi significativo – conclude la nota – e la nostra capacità di accoglienza è migliorata in questi anni in modo tangibile da tutti i punti di vista. Oggi siamo un territorio turisticamente di prim’ordine”.