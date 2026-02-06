È tutto pronto a Malesco per lo storico Carnevale

Vanta una storia ultracentenaria. Una festa che è ormai una vera e propria tradizione. Stiamo parlando del Carnuà de Melèsk. Il Carnevale Maleschese giunge quest’anno alla sua 146esima edizione e prenderà il via oggi, venerdì 6 febbraio, alle 19.00 con la consueta uscita del giornalino umoristico “Ul Tepiè” e la consegna delle chiavi da parte del paese da parte del sindaco Enrico Barbazza al Re e alla Regina. La serata proseguirà a suon di musica con il gruppo “Organi Geniali” e da mezzanotte alla consolle dj Panico (per agevolare il trasferimento da e per il bocciodromo, funzionerà un servizio di navetta in tutta la valle Vigezzo, fino alle 2.30 di notte telefonando allo 347.9194981- servizio navetta a pagamento).

I festeggiamenti proseguiranno anche sabato, poi domenica con l’attesa sfilata alle 14.00. Infine, martedì 10 febbraio ci sarà il Carnuà di gugnitt. Gran finale come al solito con il ritrovo – venerdì 13 febbraio alle 21.00 in piazza Sostine – per bruciare “Ul pupulaz” e il giro dei bari fino all’alba.