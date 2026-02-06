Corpo Musicale di Fomarco, Sonia Piatti confermata presidente

Nei giorni scorsi il Corpo Musicale di Fomarco si è riunito per il rinnovo del consiglio direttivo, che sarà in carica per i prossimi due anni. Al termine delle votazioni, Sonia Piatti è stata rieletta presidente, affiancata dal vicepresidente Sergio Soncin.

Compongono il direttivo anche Sergio Tomola (presidente onorario), Donatella Bargiga (tesoriere), Pietro Dieni (segretario), e i consiglieri Gino Bellardi, Paolo Marchini, Massimo Olzer, Tommaso Ticozzi, Sergio Varetta, Cleto Venturini Del Solaro.

La presidente Piatti ha ringraziato tutti per la riconferma e ha augurato buon lavoro dichiarandosi certa del fatto che si continuerà ad operare con costante impegno. “Organizzazioni come la nostra - le sue parole - si reggono grazie al costante supporto di molti. Ringrazio tutto il direttivo della banda, che con dedizione si impegna in ogni attività, l’amministrazione comunale e il sindaco Maria Grazia Medali, sempre presenti e disponibili e tutti i soci e sostenitori che con ogni mezzo sostengono da sempre il Corpo Musicale di Fomarco”.

“Ai musicanti, cuore pulsante della nostra banda, va come sempre il nostro più grande ringraziamento - prosegue Piatti - unito alla rinnovata promessa di un impegno costante e continuo volto prima di tutto ad operare scelte in linea con le loro esigenze. Il Corpo Musicale Di Fomarco resta ancora portavoce di fondamentali valori per la convivenza nell’ambito delle nostre comunità”.