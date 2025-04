Pari nel big match tra Momo e Villa. Il Vogogna vince ed è quasi salvo

Il Piedimulera continua la sua marcia inarrestabile, e coglie il tredicesimo successo di questo girone di ritorno. Gli uomini di Poma espugnano anche il campo del Fondotoce, grazie alla rete di Elca al 77’, e inguaiano ulteriormente i neroverdi. E dire che i padroni di casa avrebbero potuto passare in vantaggio nel primo tempo su rigore, ma Schirru si è fatto ipnotizzare da Piazza. Gli uomini di Sena restano così impantanati sul fondo della classifica, appaiati alla Serravallese, e devono stare attenti a non fare aumentare la forbice di punti con le squadre che la precedono in classifica.

Alle spalle della capolista, il Gravellona San Pietro si conferma al secondo posto con una prestazione sontuosa contro il Valduggia. Gli arancioneri dominano e calano il poker davanti al proprio pubblico, con una doppietta di Fioretti e le reti di Bionda e Calderoni. I tocensi certificano così la seconda retrocessione consecutiva del Valduggia.

A un punto di distanza segue il Bagnella, che espugna il campo dell’Agrano nel derby omegnese. I ragazzi di mister Izzillo si impongono per 2-0 grazie ai gol di Giannino al 13’ e di Luca Cabrini al 25’, dimostrando solidità e cinismo. I granata di mister Lopardo, già salvi, non riescono a reagire e incassano una sconfitta indolore.

La Virtus Villa torna dal big match di Momo con un buon 0-0, che lascia intatte le chances playoff degli ossolani e dei novaresi. I biancoazzurri, protagonisti di una gara equilibrata, non riescono a trovare la zampata decisiva, ma portano comunque a casa un punto che rimanda il verdetto playoff all’ultima giornata.

Grande balzo in avanti della Cannobiese, che supera la Varzese per 2-0 e si affianca proprio alla Virtus Villa e al Momo. I biancorossi, trascinati da Petagine e Constantin, si impongono con autorità e agganciano il quarto posto. Gli uomini di Pettinaroli stanno vivendo un ottimo momento di forma, mentre per i granata di mister Chiaravallotti ora la situazione si complica: con questa sconfitta, la Varzese viene scavalcata da Romagnano e Vogogna, scivolando al quintultimo posto.

Vittoria preziosa per il Vogogna che batte il Sizzano per 2-1 grazie ai gol di Fernandez e Bormolini nel primo tempo. I verdi ossolani meritano ampiamente il successo, ma nella ripresa subiscono la rete ospite e non sfruttano le molte occasioni create, e rischiano di subire la clamorosa beffa in pieno recupero. Per i ragazzi del presidente Casile sono tre punti d’oro, che permettono di apporre una seria ipoteca sulla salvezza.

Felice mister Enrico Castelnuovo: “Bella vittoria, dopo Pasqua andiamo a Varzo per l’ultima di campionato e cercheremo di fare risultato, per non dipendere dai risultati degli altri campi. Oggi abbiamo meritato di vincere, sono contento per i ragazzi”.

Anche il direttore sportivo Fabrizio Francina non nasconde la soddisfazione: “I ragazzi hanno fatto una grande partita, la vittoria è strameritata, anche se alla fine abbiamo rischiato di compromettere tutto. Dopo un campionato così, con tanti infortuni e tanti episodi arbitrali sfortunati, ci stiamo guadagnando una meritata salvezza, ma dovremo sudare fino all’ultima giornata. Dispiace perché il valore della squadra era molto superiore alla zona di classifica in cui siamo, considera che solo oggi il nostro mister ha messo in campo per la prima volta la squadra che aveva in mente ad agosto… Comunque un plauso ai ragazzi, che si allenano sempre con entusiasmo, e anche la prossima settimana hanno chiesto di fare tre allenamenti, nonostante la sosta pasquale: vogliamo arrivare all’ultima di campionato nelle migliori condizioni”.

Risultati:

Agrano - Bagnella 0 - 2; Romagnano - Carpignano 2 - 1; Fondotoce - Piedimulera 0 - 1; Quaronese - Serravallese 0 - 0; Vogogna - Sizzano 2 - 1; Gravellona San Pietro - Valduggia 4 - 0; Cannobiese - Varzese 2 - 0; Momo - Virtus Villadossola 0 - 0

Classifica:

Piedimulera 69 - Gravellona San Pietro 58 - Bagnella 57 - Virtus Villadossola 53 - Momo 53 - Cannobiese 53 - Carpignano 39 - Quaronese 36 - Agrano 35 - Romagnano 34 - Vogogna 33 - Varzese 32 - Sizzano 30 - Serravallese 24 - Fondotoce 24 - Valduggia 17